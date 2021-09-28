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Общество28 сентября 2021 17:00

В Набережных Челнах бизнесмен, который купил школу, снесет ее и посадит там деревья

Он также заявил, что на месте прежнего образовательного учреждения ничего строится нового не будет
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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Предприниматель не собирается там строить никаких объектов. Фото: Алексей Гайдуков

Предприниматель не собирается там строить никаких объектов. Фото: Алексей Гайдуков

Стало известно будущее старой школы поселка Элеваторная гора в Набережных Челнах. Местный бизнесмен, который ее купил вместе с землей, решил снести здание. Вместо него будут высажены деревья.

- Да потому что этот участок примыкает к дому, где я живу. И мне бы не хотелось, чтобы там какая-та «пивнушка» появилась или что-то еще. У нас улица тихая, спокойная, - цитирует предпринимателя chelny-biz.ru.

Отметим, земля под школой под школой по документам не предназначена под жилую застройку. Все что там можно возвести это объекты общественно-делового значения - кафе или магазины.