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Общество28 сентября 2021 20:48

В Чебоксарах крытый каток построят за 322 миллиона рублей

Он будет иметь искусственный лед
Евгения БУБЛИК
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Крытый каток с искусственным льдом в микрорайоне № 1 жилого района «Новый город» будет построен при помощи концессионера

Крытый каток с искусственным льдом в микрорайоне № 1 жилого района «Новый город» будет построен при помощи концессионера

Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В Чебоксарах в районе Нового города построят крытый каток с искусственным льдом. Соответствующее распоряжение подписал глава Чувашии Олег Николаев. Проект оценили в 322 миллиона рублей.

Планируется, что новый спортивный объект появится в микрорайоне №1. При этом речь идет о концессии - в стройку инвестор должен будет вложить не менее 199 миллионов рублей. Остальные деньги выделят из местного бюджета. Сообщается, что срок окупаемости будущего катка равен пяти годам, а само концессионное соглашение с властями будет действовать 12 лет.