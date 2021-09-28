В Татарстане на дороге Чистополь – Нижнекамск в ДТП с двумя иномарками пострадали три человека

От полученного удара одна из машин слетела с дороги в кювет. Фото: ГИБДД Татарстана

В этот вторник, 28 сентября, в Нижнекамском районе на 65 километре дороги Чистополь – Нижнекамск столкнулись две иномарки.

Так, женщина-водитель автомобиля «Опель Корса» на перекрестке в нарушении правил не уступила дорогу «Дэу Нексия». В результате произошло столкновение.

От удара первая иномарка вылетела с проезжей части в кювет, а у второй оказался расплющен перед. В итоге различные травмы, в том числе переломы, получили три человека – водитель «Дэу Нексия», его пассажирка и водитель «Опель Корса». Две последние пострадавшие были госпитализированы с места аварии.