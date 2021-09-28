В Татарстане зафиксировали рост смертей от болезней сердца

Чаще всего жители республики страдают от высокого артериального давления. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Чаще всего жители республики страдают от высокого артериального давления – примерно треть населения, сообщил 28 сентября на пресс-конференции главный кардиолог Татарстана Альберт Галявич.

Он также отметил, что впервые за последние 10 лет в республике был зафиксирован рост смертей от сердечных болезней.

Так, по данным Галявича, на первом месте в Татарстане все же стоит проблема с высоким давлением - гипертоническая болезнь. По его мнению, она будет появляться все у большего количества людей и именно из-за роста заболевания коронавирусом.

На втором месте находится стенокардия, она может привести к инфаркту миокарда. Один из симптомов стенокардии – боль в груди при физической нагрузке.

На третьем месте по распространенности в Татарстане стоит инфаркт миокарда, мозговой инсульт.