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Общество28 сентября 2021 16:01

В Татарстане зафиксировали рост смертей от болезней сердца

Это произошло впервые за последние 10 лет
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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Чаще всего жители республики страдают от высокого артериального давления.

Чаще всего жители республики страдают от высокого артериального давления.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Чаще всего жители республики страдают от высокого артериального давления – примерно треть населения, сообщил 28 сентября на пресс-конференции главный кардиолог Татарстана Альберт Галявич.

Он также отметил, что впервые за последние 10 лет в республике был зафиксирован рост смертей от сердечных болезней.

Так, по данным Галявича, на первом месте в Татарстане все же стоит проблема с высоким давлением - гипертоническая болезнь. По его мнению, она будет появляться все у большего количества людей и именно из-за роста заболевания коронавирусом.

На втором месте находится стенокардия, она может привести к инфаркту миокарда. Один из симптомов стенокардии – боль в груди при физической нагрузке.

На третьем месте по распространенности в Татарстане стоит инфаркт миокарда, мозговой инсульт.