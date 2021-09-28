В Ульяновске 105 классов из 46 школ отправили на карантин из-за COVID-19

105 классов 46 школ Ульяновска закрыли на карантин из-за ковида Фото: Евгения ГУСЕВА

В администрации Ульяновска состоялось заседание штаба по комплексному развитию. Одним из ключевых вопросов стал переход школ города на дистанционный формат обучения.

На данный момент на "удаленке" находятся 105 классов в 46 школах Ульяновска. Все они на карантине из-за выявленных там случаев заражения COVID-19.

Представители Управления образования Ульяновска полагают, что предстоящие осенние каникулы позволят снизить темпы заболеваемости, в том числе и простудой. К слову, класс может отправиться на дистанционное обучение, если эпидпорог по гриппу и ОРВИ превышен на 20%. В случае же с COVID-19 последнее слово остается за санитарно-противоэпидемической комиссией.