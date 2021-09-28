В школы Ульяновска начали устанавливать систему распознавания лиц

Фото: администрация Ульяновска

В детских садах и школах Ульяновска начали устанавливать видеосистему распознавания лиц. Сообщает администрация города.

Пока она работает в качестве пилотного проекта в лицеях №101 и 102, но до конца 2021 года появится во всех подобных образовательных учреждениях. Пока 100% школ обеспечены лишь "тревожной кнопкой".

Продолжая тему безопасности можно отметить, что в Ульяновске сейчас под физической охраной ЧОП находится 79 школ и 73 детских сада.

Кроме того, в 75 школах и 49 детских садах установлены турникеты, через которые попасть внутрь можно только по универсальным электронным картам. Установка таких турникетов в ближайшем будущем планируется в Мариинской гимназии, средних школах №5 и №42.