Стало известно какой будет зима в Татарстане

Гидрометцентр Татарстана опубликовал вероятный прогноз погоды на полгода Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Гидрометцентр Татарстана опубликовал вероятный прогноз погоды на предстоящую зиму 2021/2022.

Так, согласно ожиданиям специалистов, в октябре и ноябре столбики термометров будут показывать среднемесячные значения - от - 3,7 до +3,1 градуса. А вот в декабре, будет холоднее, чем обычно. Температура воздуха опустится ниже нормы - до -9,6. В январе же похолодает до -13,6 градусов. В свою очередь в феврале и марте температура воздуха будет держаться в пределах нормы - это -12,3 и -5,7 градусов соответственно.