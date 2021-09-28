Руслана Шагалеева снова избрали мэром Иннополиса

Местные депутаты единогласно поддержали его кандидатуру. Фото: innopolis.ru

Досрочно сложивший свои полномочия Руслан Шагалеев был снова избран мэром Иннополиса. Только в этот раз за него голосовали не горожане, а местные депутаты. Ранее это решалось сходом, но число жителей татарстанского наукограда выросло и пришлось сначала сформировать местный городской Совет. В его состав вошли семь депутатов, в том числе и Шагалеев. Все народные избранники единогласно поддержали его кандидатуру на пост мэра Иннополиса.

- Совет депутатов, избранный жителями Иннополиса, позволит оперативнее решать вопросы города, - отметил Руслан Шагалеев.