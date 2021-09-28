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Общество28 сентября 2021 13:23

Руслана Шагалеева снова избрали мэром Иннополиса

Только в этот раз за него голосовали не горожане, а местные депутаты
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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Местные депутаты единогласно поддержали его кандидатуру. Фото: innopolis.ru

Местные депутаты единогласно поддержали его кандидатуру. Фото: innopolis.ru

Досрочно сложивший свои полномочия Руслан Шагалеев был снова избран мэром Иннополиса. Только в этот раз за него голосовали не горожане, а местные депутаты. Ранее это решалось сходом, но число жителей татарстанского наукограда выросло и пришлось сначала сформировать местный городской Совет. В его состав вошли семь депутатов, в том числе и Шагалеев. Все народные избранники единогласно поддержали его кандидатуру на пост мэра Иннополиса.

- Совет депутатов, избранный жителями Иннополиса, позволит оперативнее решать вопросы города, - отметил Руслан Шагалеев.