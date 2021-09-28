Пожар в Набережных Челнах на площади 1 000 квадратных метров произошел в одноэтажном здании

К тушению привлекли 18 человек и шесть единиц техники. Фото: Ольга Крыльцова

В этот вторник, 28 сентября, в 11.56 в экстренные службы поступила информация о сильном задымлении в Набережных Челнах по адресу: улица Полиграфическая, 16. Сообщает МЧС Татарстана.

Столб дыма был виден за несколько километров. По прибытию пожарных на место происшествия было установлено, что горит бокс – одноэтажное здание. Возгорание локализовали в 12.50. Ориентировочная площадь пожара составила 1 000 квадратных метров.

- К тушению привлекаются 18 человек и шесть единиц техники. Работают четыре лафетных ствола и пять стволов «Б», - отметили в МЧС Татарстана.