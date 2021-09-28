В Татарстане за четыре последних года количество долгожителей выросло на 11,2%

Среди перешагнувших 100-летний рубеж больше всего именно женщин. Фото: Евгения ГУСЕВА

С сентября 2017 года в Татарстане наблюдается рост количества долгожителей – на 11,2% или на 170 человек. Так, на начало 2021-го в республике проживают 189 человек, которым исполнилось 100 или более лет – 166 женщин и 23 мужчины. Сообщила 28 сентября на брифинге глава Минтруда Татарстана Эльмира Зарипова.

Рекорд среди мужчин – 104 года, данный долгожитель зарегистрирован в Казани. Он родился в начале 1917 года. А среди женщин – это жительница Альметьевска, которой 27 сентября исполнилось 108 лет.

По данным Зариповой, на сегодня в Татарстане проживают более 962 тысяч человек старше трудоспособного возраста, а это 24,7 % от всего населения региона.