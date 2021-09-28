С 1 октября Казанский зооботсадсад переходит на зимний режим работы

В новом режиме он будет работать до 31 марта 2022 года.

Казанский зооботсад переходит на зимний режим работы уже с 1 октября. Отметим это уже не первое изменения в его деятельности за последнее время. Так, с началом осени время посещения в нем сократили на один час – до 19.00. Далее с 16 по 30 сентября посмотреть на зверей в зооботсаду можно с 8.30 до 18.00.

А уже с этой пятницы он будет открыт с 8.30 до 17.00. В таком режиме зооботсад проработает вплоть до 31 марта 2022 года. Отметим, что до этого времени будет открыта только его новая часть – «Река Замбези», а старую закроют до наступления весны.