Глава Нижнекамска лишился своего заместителя

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На очередном заседание депутаты Нижнекамского района одобрили досрочное прекращение полномочий заместителя главы местного Исполкома Тимура Гараева.

- Он подал заявление о добровольном сложении полномочий в связи с переходом на новую работу, - сообщили в пресс-службе администрации района.

Отметим Тимур Гареев на пост заместителя главы Нижнекамского района Тимур Гараев был избран в сентябре 2020 года, ранее он занимал пост руководителя совета территориального общественного самоуправления Нижнекамска.