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Общество28 сентября 2021 10:22

Глава Нижнекамска лишился своего заместителя

Тимур Гараев досрочно сложил с себя свои полномочия
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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Фото: e-nkama.ru

Фото: e-nkama.ru

На очередном заседание депутаты Нижнекамского района одобрили досрочное прекращение полномочий заместителя главы местного Исполкома Тимура Гараева.

- Он подал заявление о добровольном сложении полномочий в связи с переходом на новую работу, - сообщили в пресс-службе администрации района.

Отметим Тимур Гареев на пост заместителя главы Нижнекамского района Тимур Гараев был избран в сентябре 2020 года, ранее он занимал пост руководителя совета территориального общественного самоуправления Нижнекамска.