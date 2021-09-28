В Татарстане во время пожара в задании нашли тела двух человек

С места происшествия.
Фото: МЧС Татарстана
27 сентября в 21.03 в экстренные службы поступила информаций о том, что в селе Малая Бугульма Бугульминского района на улице Путейская загорелось неиспользуемое одноэтажное здание. Сообщили в МЧС Татарстана.
По прибытию на место пожарными в ходе разведки за порогом входа было обнаружено тело человека. После того как был потушено открытое горение, пожарные нашли еще одно тело. Личности и пол погибших устанавливаются.
Площадь пожара составила 30 квадратных метров. Причины его возникновения устанавливают дознаватели Госпожнадзора.