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Происшествия28 сентября 2021 9:37

В Татарстане во время пожара в задании нашли тела двух человек

На месте не удалось установить ни личности погибших, ни их пол
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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С места происшествия.

С места происшествия.

Фото: МЧС Татарстана

27 сентября в 21.03 в экстренные службы поступила информаций о том, что в селе Малая Бугульма Бугульминского района на улице Путейская загорелось неиспользуемое одноэтажное здание. Сообщили в МЧС Татарстана.

По прибытию на место пожарными в ходе разведки за порогом входа было обнаружено тело человека. После того как был потушено открытое горение, пожарные нашли еще одно тело. Личности и пол погибших устанавливаются.

Площадь пожара составила 30 квадратных метров. Причины его возникновения устанавливают дознаватели Госпожнадзора.