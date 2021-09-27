В Татарстане подтвердили еще пять случаев смерти от COVID-19

Таким образом, число умерших от COVID-19 в Татарстане возросло до 736. Фото: Олег УКЛАДОВ

В республике подтверждено еще пять случаев смерти от коронавируса, сообщает Минздрав Татарстана.

- Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован. Выражаем соболезнования родным и близким, - говорится в обращении ведомства.

Так, очередными жертвами вируса стали четверо мужчин в возрасте 77, 65, 64 и 57 лет, а также 60-летняя женщина.

Таким образом, число умерших от COVID-19 в Татарстане возросло до 736.