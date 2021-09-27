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Спорт27 сентября 2021 19:47

Нияз Билялов из Набережных Челнов стал чемпионом России по дзюдо

Спортсмен выиграл золотую медаль в весовой категории до 100 килограмм
Инзиля ШАКИРОВА
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Нияз стал первым чемпионом России среди мужчин, представляющим Татарстан. Фото: Федерация дзюдо России

Нияз стал первым чемпионом России среди мужчин, представляющим Татарстан. Фото: Федерация дзюдо России

В Майкопе завершился чемпионат России по дзюдо среди мужчин и женщин. В финальный соревновательный день личных состязаний золотую медаль в весовой категории до 100 килограмм выиграл спортсмен из Набережных Челнов Нияз Билялов.

– Раньше я старался обязательно побеждать оценкой, а теперь, наверное, опыта набрал – все чаще удается выигрывать тактически. Чемпионат получился очень хороший, в нашей категории собрались все сильные спортсмены, так что я очень рад победе, - отметил спортсмен.