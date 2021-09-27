Верховный суд Мордовии рассматривает дело Артема Липецкого о занятии им высшего положения в преступной иерархии

Ранее - в 2016-ом, он уже был приговорен к 17 годам колонии за убийство. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Верховный суд Мордовии рассматривает уголовное дело о занятии высшего положения в преступной иерархии, то есть по так называемой «воровской» статье. Перед законом по обвинению в этом предстал уже отбывающий 17-летний срок за убийство Артем Липецкий (Аракелян).

Отметим, что Липецкого, который является «крестником» другого криминального авторитета, правда, уже убитого, - Деда Хасана, осудили за то, что он, став «смотрящим» в Липецкой области, в 2011 году ликвидировал своего предшественника Александра Аббасова.

Сейчас же к уже назначенным 17 годам колонии за это убийство Артем Липецкий может получить по новой «воровской статье» еще 15 лет сверху.