Со 2 октября из Казани стартуют новые авиарейсы в Пермь и Норильск

Все рейсы будут выполняться с экономическим и бизнес-классом обслуживания.

Уже на этой неделе – со 2 октября, из аэропорта Казани стартуют новые авиарейсы в Пермь и Норильск. Полеты туда будут осуществляться по субботам.

Так, исключительно в Пермь можно вылететь в 20.15, прибытие запланировано на 23.40. Улететь оттуда в Казань так же можно в первый выходной день недели – в 19.00, самолет приземляется в 18.25.

Рейсы в Норильск и обратно будут выполняться с промежуточной посадкой в Перми. Вылет в 20.15, прибытие в 6.30. Вылет в Казань намечен на 15.55 того же дня с прибытием в 18.25. Время для каждого аэропорта указано местное.

- Все рейсы будут выполняться на комфортабельных самолетах Boeing 737-800 с экономическим и бизнес-классом обслуживания, - отметили в пресс-службе аэропорта Казани.