В Татарстане роддома закрывают из-за малого количества беременных

При этом на базе закрытых учреждений оставили необходимое оборудование и специалистов на случай срочных родов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В республике из-за низкой рождаемости за последние пять лет закрыли сем роддомов: в Апастовском, Верхнеуслонском, Кайбицком, Камскоустьинском, Новошешминском, Рыбнослободском и Черемшанском районах. Это касается тех медучреждений, где за год на свет появляется менее 150 детей.

Так, в 2021-ом по этой причине свою работу прекратило родильное отделение в Мамадыше, сообщает «Татар-информ».

При этом на базе закрытых учреждений оставили необходимое оборудование и специалистов на случай срочных родов, а также машины «скорой помощи» для доставки беременных в отделения в близлежащих городах.