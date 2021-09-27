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Общество27 сентября 2021 15:52

В Казани до конца декабря будут поэтапно перекрывать движение на пяти улицах

Ограничение для автомобилистов введут из-за работ по подготовке к строительству кабельной канализации
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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Перекрывать проезд начнут с 30 сентября.

Перекрывать проезд начнут с 30 сентября.

Фото: Андрей МИРЕЙКО

Согласно постановлению Исполкома Казани, в городе из-за проведения работ по устройству приямков под горизонтально-направленное бурение для строительства кабельной канализации поэтапно будут ограничивать движение транспорта на пяти улицах:

- С 30 сентября по 30 октября перекроют проезд на улице Вишневского, в районе здания №14.

- С 8 октября по 17 ноября – на улице Чехова, возле домов №3/7 и №9.

- С 31 октября по 9 декабря – на улице Хади Атласи, в районе домов №2, №16, №26 и №24 по улице Лесгафта.

- С 10 ноября по 19 декабря – на улице Лесгафта, возле дома №25/31 по ул.Чехова и №40 по улице Достоевского.

- С 17 ноября по 26 декабря – на улице Чехова, в районе домов №1а и №3.