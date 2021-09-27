Казань снова признали лучшим городом России для построения карьеры

Более 50% казанцев считают, что их город - лучший для построения карьеры Фото: Евгения БУБЛИК

Более половины жителей Казани заявили, что их город лучший для построения карьеры. Соответствующий опрос провели специалисты SuperJob. Ранее они получили примерно такие же результаты. Так, столица Татарстана снова заняла третье место в их рейтинге, после Москвы и Санкт-Петербурга.

Вот только, несмотря на вхождение в топ-3, с каждым годом все меньше казанцев видят свое успешное карьерное будущее в родном городе. Например в 2014 году таких было 63%, в 2018 – 55%, в 2020 их число упало до 54%, а в 2021 году – до 51%.

Продолжая, отметим, что в пятерку лидеров входят также Тюмень и Екатеринбург - как лучшее место для своего карьерного роста их оценили 49% и 48% местных жителей соответственно.

Сложнее всего, по мнению опрошенных, строить карьеру в Волгограде, Омске и Саратове.