В центре Казани Eclair, где отравилось более 20 человек, снова открылось

Ране суд постановил приостановить деятельность этого заведения на три месяца. Фото: Иван МАКЕЕВ

Казанское кафе Eclair на улице Кремлевская, где отравились более 20 человек, снова открыло свои двери. Право на работу руководство заведения добилось через суд, который до этого постановил закрыть его на три месяца.

Как сообщили представители кафе на своей странице в Инстаграме, этому поспособствовало то, что они исправили все ранее выявленные Роспотребнадзором Татарстана нарушения.

- Теперь у нас есть сотрудник, в функционал которого входит контроль за соблюдением процессов на кухне, - говорится в сообщении кафе.

Роспотребнадзор проверил заведение два раза – внепланово и планово. Результаты проверок удовлетворили суд и кафе на улице Кремлевская снова может работать. Но там пока решили отказаться от кухни и оставить только десерты, выпечку, чай и кофе.

Напомним, в начале сентября в кафе Eclair посетители массово отравились после того, как поели яйцо пашот, круассаны со слабосоленым лососем, брускеты с лососем и беконом. В последствии у повара и официанта была обнаружена сальмонелла энтеридидис.