КНИТУ-КХТИ стал победителем программы «Приоритет 2030»

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27 сентября министр науки и высшего образования России Валерий Фальков объявил результаты отбора заявок на участие в программе государственной поддержки вузов «Приоритет 2030». В числе победителей – 4 вуза из Татарстана (КНИТУ-КХТИ, КФУ, КНИТУ-КАИ, КГЭУ). До конца года каждый вуз получит базовый грант в размере 100 млн. При этом лишь две программы развития — КНИТУ и КФУ — были рекомендованы к рассмотрению для получения специального гранта. Его размер может составить от 700 млн до 1,2 млрд ежегодно.

— Комиссия не оценивала текущие достижения университетов. Мы оценивали саму программу, ректора и его команду, поддержку со стороны индустрии региона, соотносили программу с национальными целями развития и с региональной повесткой, — отметил министр.

«Приоритет-2030» — самая масштабная в истории страны программа государственной поддержки и развития организаций высшего образования. Цель — сформировать в России к 2030 году (отсюда название программы) более 100 прогрессивных современных университетов — центров научно-технологического и социально-экономического развития страны.