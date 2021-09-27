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Общество27 сентября 2021 13:17

В Набережных Челнах из-за ложного сообщения о теракте эвакуировали политехнический колледж

К учебному заведению в срочном порядке выехали силовики, сотрудники МЧС и «скорая»
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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Людей вывели из здания и оцепили на время полицейской проверки.

Людей вывели из здания и оцепили на время полицейской проверки.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В этот понедельник, 27 сентября, в Набережных Челнах был эвакуирован политехнический колледж. На место подъехали сотрудники правоохранительных органов, МЧС и машины «скрой помощи».

Как оказалось, всему виной было сообщение о готовящемся в учебном заведении теракте. Опустевшее здание оцепили и обследовали, как и прилегающую к нему территорию. Никаких подозрительных предметов или личностей обнаружено не было. В настоящий момент преподаватели и студенты уже вернулись в колледж для возобновления учебного процесса.