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Общество27 сентября 2021 13:10

В Казани команде рэпера, которая на черных джипах блокировала мост Миллениум ради клипа, выписали 21 штраф

После этого организатор съемок принес свои извинения в интернете
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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В одной из машин люди в балаклавах сидели на окнах.

В одной из машин люди в балаклавах сидели на окнах.

Фото: скриншот

В Казани на мост Миллениум заехала колонна из нескольких черных внедорожников, в них сидели, в том числе снаружи дверей, люди в черных балаклавах. Джипы создавали помехи для других автомобилистов, тем самым блокируя движение.

В итоге это не осталось незамеченным для сотрудников ГИБДД города. Они быстро вычислили водителей внедорожников и выяснили, что произошло на мосту. Оказалось, это были съемки клипа одного из местных рэперов.

- В отношении его, а также четверых других водителей и троих пассажиров были составлены 21 административный протокол за нарушение Правил дорожного движения: умышленное создание помех для движения, опасное вождение, нарушение правил перевозки людей, несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств, нарушение ПДД пассажирами и нарушение правил применения ремней безопасности, - сообщили в МВД Татарстана.

К слову, после этого сам рэпер в соцсетях извинился перед автомобилистами, которым при съемках клипа были созданы помехи.