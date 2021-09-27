В Татарстане всего за одни сутки выявили 62 новых случая коронавируса

Всего по состоянию на 27 сентября в Татарстане было зарегистрировано 26 882 случая коронавируса. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В республике за прошедшие сутки было выявлено 62 новых случая заражения коронавирусом. Четыре из них являются завозными, а остальные 58 – контактными. Сообщает Минздрав Татарстана.

- В этот раз госпитализация понадобилась 21 пациенту, оставшийся 41 больной будет получать лечение на дому, - также от метили в ведомстве.

В антилидерах по количеству новых инфицированных по-прежнему находятся Казань (25 человек) и Набережны Челны (16 человек).

Всего по состоянию на 27 сентября в Татарстане было зарегистрировано 26 882 случая коронавируса, в 23 114 из них, в том числе в пяти за минувшие сутки, люди смогли выздороветь, а в 731 скончались в результате болезни.