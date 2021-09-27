Digital Skills 2021: лучшей в промышленном дизайне стала студентка КНИТУ-КХТИ

Фото: предоставлено пресс-службой

III отраслевой чемпионат в сфере информационных технологий по стандартам WorldSkills — DigitalSkills 2021 завершился победой Кристины Шариной (студентка кафедры дизайна КНИТУ-КХТИ) – она завоевала золото в компетенции «Промышленный дизайн» (тренеры доценты КНИТУ-КХТИ Эльмира Хамматова и Роман Коваленко).

Фото: предоставлено пресс-службой

По словам Кристины задание было сверхсложным: за три дня было необходимо провести дизайн-исследование, создать эскизный дизайн-проект и провести трехмерное моделирование, создать техническую документацию, визуализацию и прототип, а также пройти через защиту проекта.

Победа студентки Технологического университета позволила Республике Татарстан выйти на второе место неофициального медального зачета. Всего татарстанцы стали обладателями 8 золотых, 6 серебряных и 5 бронзовых медалей. Первыми стали представители Москвы, завоевавшие 39 медалей.