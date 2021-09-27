Дирекция парков и скверов Казани за лето 2021 «заработала» 56,5 миллионов рублей

Большая часть поступлений была от Центра семьи «Казан». Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

За лето 2021 года Дирекция парков и скверов Казани принесла во внебюджетный фонд города 56,5 миллионов рублей, сообщил 27 сентября на совещании в Исполкоме столицы Татарстана руководитель дирекции Роберт Гарипов.

По его словам, в 2020-ом удалось получить меньше денег не то чтобы за летний период, но и в целом за весь год - 40,6 миллиона рублей.

Так, в 2021-ом большая часть поступлений была от Центра семьи «Казан», где предоставляются услуги по аренде залов регистрации брака и посещению смотровой площадки – 34,5 миллионов рублей. Также немало удалось «заработать» за счет предпринимателей, которые за деньги размещали в парках свои точки общепита и проката инвентаря – 12,7 миллиона рублей.

Кроме того, в эту копилку 1,6 миллиона рублей поступило и от платной парковки около экстрим-парка «Урам», которая начала работать в тестовом режиме в мае этого года. Отметили в Дирекции и барбекю-зону на набережной озера Кабан, которую этим летом бронировали порядка 1,2 тысячи раз. Проект посчитали успешным, так как несмотря на прибыль всего в 600 тысяч рублей, эта зона не пустовала ни одного дня.