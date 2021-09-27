В Казани тепло пустили уже в 99,9% всех жилых домов

Напомним, отопительный сезон 2021/2022 в столице Татарстана стартовал с 16 сентября. Фото: Олег ЗОЛОТО

На 27 сентября в Казани управляющие компании (УК) пустили тепло в 5 тысяч 364 дома с централизованной системой его подачи. Это 99,9% от их общего числа. В оставшихся без тепла домов на данный момент завершают ремонт, либо жильцы сами решили отсрочить начало отопительного сезона.

- В городе более 400 домов отапливаются от децентрализованных источников, и решение жители принимают самостоятельно, - сообщил в этот понедельник на совещании руководитель Исполкома Казани Рустем Гафаров.

Напомним, отопительный сезон 2021/2022 в столице Татарстана стартовал с 16 сентября. На данный момент ресурсоснабжающие организации и УК завершают отладку и регулировку систем подачи тепла, а также по мере готовности переводят их в рабочий режим. На все про все у них есть две недели с момента официального начала отопительного сезона в Казани.