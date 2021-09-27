24 сентября 2021 года в 9:00 по московскому времени заработала горячая линия Всероссийской переписи населения. Она создана на базе компании «Ростелеком Контакт-центр» (дочернее общество ПАО «Ростелеком»). Более 170 операторов контакт-центра прошли специальную подготовку для обслуживания переписи и приступили к ответам на вопросы населения. Горячая линия по номеру 8-800-707-2020 работает ежедневно с 9:00 до 21:00 мск до окончания переписи 14 ноября.

Основной инструмент оператора горячей линии — разработанная специалистами Росстата и компании «Ростелеком Контакт-центр» база знаний. Она состоит из девяти тематических блоков, которые включают основу для ответов на вопросы потенциальных участников переписи: от простейших (например, о сроках проведения переписи) до узкоспециальных (например, что делать, если знаешь 14 иностранных языков, а в форме переписного листа всего четыре ячейки для ответов). Вопросы, на которые в базе знаний нет ответа, будут передаваться в Росстат, где оперативно найдут решение.

- При подготовке базы знаний учитывались данные предыдущих переписей и актуальные запросы аудитории. В этом очень помогли страницы переписи в социальных сетях и опыт общения с подписчиками, который мы накопили за последние полтора года. По ряду вопросов предусмотрено переключение позвонившего на сотрудников Росстата. В любом случае совместно со специалистами контакт-центра мы сделаем все, чтобы наш респондент не ушел без ответа на интересующий его вопрос, — отметил заместитель руководителя Росстата Павел Смелов.

По словам Павла Смелова, основные подготовительные работы уже выполнены. Подобраны помещения, переданы в регионы планшетные компьютеры для переписчиков, подготовлен электронный переписной лист на портале госуслуг, завершается набор переписчиков и волонтеров переписи.

- Предстоящая перепись впервые будет столь масштабно применять цифровые технологии. И справиться с ними должен человек с любым уровнем компьютерной грамотности, а помочь в этом призваны операторы горячей линии. Очень важно говорить с позвонившим человеком на одном языке, рассказывать о сложном и технологичном максимально просто. Поэтому мы уделяем особое внимание развитию коммуникативных навыков при обучении и в ежедневной работе операторов. Заботимся о развитии персонала и создании максимально комфортных условий работы. Вовлеченность и удовлетворенность сотрудника положительно влияют на продуктивность и улучшение качества обслуживания, а в результате довольны обе стороны — и обратившийся человек, и оператор, который помог найти правильные ответы на его вопросы, — рассказала заместитель генерального директора — операционный директор «Ростелеком Контакт-центр» Екатерина Филиппская.

Всероссийская перепись населения пройдет с 15 октября по 14 ноября 2021 года с широким применением цифровых технологий. Главным нововведением станет возможность самостоятельного заполнения жителями России электронного переписного листа на портале госуслуг. При обходе жилых помещений переписчики будут использовать планшетные компьютеры отечественного производства с российской операционной системой (ОС) «Аврора». Также переписаться можно будет на переписных участках, в том числе в многофункциональных центрах оказания государственных и муниципальных услуг «Мои документы».

«Ростелеком» выступает цифровым партнером Росстата при проведении Всероссийской переписи населения. Ранее «Ростелеком» завершил подготовку цифровой инфраструктуры для проведения Всероссийской переписи населения в 2021 году. В декабре 2020 года компания закончила поставки в территориальные органы государственной статистики 360 тысяч планшетных компьютеров с российской ОС «Аврора». Часть из них была задействована ранее - в ходе Сельскохозяйственной микропереписи. Использование планшетов со специализированным программным обеспечением позволит повысить качество работы переписчиков и ускорить работу с полученными данными.

В соответствии с поручениями и решениями президента и правительства России при проведении переписи будут использованы отечественное оборудование и технологии. Планшетные компьютеры произведены ООО «Аквариус» и ООО «Байтэрг» на пяти производственных площадках в Москве, Костроме, Краснослободске, Шуе и Калининграде. Проект позволил отечественным компаниям наладить полный производственный цикл по выпуску планшетов в промышленных масштабах.

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Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение компании «Ростелеком», которое предоставляет услуги на территории Приволжского федерального округа.

МРФ «Волга» объединяет 12 региональных филиалов: в Кировской, Нижегородской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской, Ульяновской областях, в Удмуртской и Чувашской республиках и республиках Марий Эл, Мордовия и Татарстан.

МРФ «Волга» располагает магистральными каналами связи, а также сетями местной фиксированной телефонной связи. На территории Поволжья «Ростелеком» оказывает полный комплекс современных телекоммуникационных сервисов, включая проводную и мобильную телефонную связь, скоростной доступ в интернет, интерактивное телевидение, облачные решения для частных и корпоративных клиентов, а также органов государственной власти.

Количество интернет-пользователей широкополосного доступа превышает 2,1 млн, из них более 1,5 млн получают услуги по оптической сети передачи данных. Свыше миллиона абонентов смотрят уникальный федеральный продукт «Интерактивное ТВ». Всего абонентская база МРФ «Волга» насчитывает более 5,3 млн клиентов.