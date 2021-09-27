В Казани в горящем доме пожарные нашли тело женщины

Площадь пожара составила 84 квадратных метров. Фото: МЧС Татарстана

Вечером 26 сентября – в 22.00, в экстренные службы Казани поступила информация о том, что в жилом массиве Займище в Дачном переулке горит частный дом №2. Сообщает МЧС Татарстана.

- На момент прибытия происходило открытое горение мансарды и частично первого этажа. Существовала угроза распространения горения по всей площади и на соседний дом, расположенный в вплотную, - отметили в чрезвычайном ведомстве.

Во время тушения огня пожарные нашли на полу комнаты 67-летнюю женщину без сознания, они думали, что ее еще можно спасти, и вынесли на улицу, где передали медикам «скорой». Последним, к сожалению, пришлось констатировать смерть. Женщина отравилась продуктами горения.

В итоге сгорела мансарда и первый этаж дома на общей площади 84 квадратных метров. Предварительная причина пожара – нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.