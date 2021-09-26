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Происшествия26 сентября 2021 15:55

В Татарстане частная яхта села на мель

Случай произошёл на Волге
Инзиля ШАКИРОВА
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Фото: МЧС Татарстана

Фото: МЧС Татарстана

25 сентября в Татарстане частная яхта «Sunseeker 56» села на мель в Спасском районе на 1416 километре реки Волга, у захода к пристани «Болгары». Судовладелец и капитан яхты – частное лицо, двигался по маршруту Ярославль – Сочи. На судне находились 8 человек. На место были направлены сотрудники Камско-Устьинского инспекторского участка Центра ГИМС ГУ МЧС России по Татарстану на лодке «Мастер-501». Севшее на мель судно не обесточено, повреждений нет, утечки топлива нет, судовому ходу судно не препятствует. Посадка на мель произошла кормовой частью. Погибших и пострадавших нет.