В Татарстане частная яхта села на мель

Фото: МЧС Татарстана

25 сентября в Татарстане частная яхта «Sunseeker 56» села на мель в Спасском районе на 1416 километре реки Волга, у захода к пристани «Болгары». Судовладелец и капитан яхты – частное лицо, двигался по маршруту Ярославль – Сочи. На судне находились 8 человек. На место были направлены сотрудники Камско-Устьинского инспекторского участка Центра ГИМС ГУ МЧС России по Татарстану на лодке «Мастер-501». Севшее на мель судно не обесточено, повреждений нет, утечки топлива нет, судовому ходу судно не препятствует. Посадка на мель произошла кормовой частью. Погибших и пострадавших нет.