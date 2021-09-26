В Чувашии бревна насмерть придавили 7-летнюю девочку

Девочка находилась на улице недалеко от своего дома, где и залезла на сложенные рядом бревна, которые неожиданно покатились и придавили ее. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Чувашии семилетнюю девочку насмерть придавило бревнами. Трагедия произошла вечером 23 сентября. Девочка находилась на улице недалеко от своего дома, где и залезла на сложенные рядом бревна, которые неожиданно покатились и придавили ее. От полученных травм девочка скончалась на месте.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 1 статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).