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Общество26 сентября 2021 13:59

Рустам Минниханов поручил школам и вузам республики усилить контроль за соблюдением антиковидных мер

По его словам, нельзя допустить перехода образовательных учреждений на дистанционное обучение
Инзиля ШАКИРОВА
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На входе в образовательное учреждение должна быть организована термометрия. Фото: president.tatarstan.ru

На входе в образовательное учреждение должна быть организована термометрия. Фото: president.tatarstan.ru

Президент Татарстана Рустам Минниханов заявил, что в республике нельзя допустить перевода школьников и студентов на дистанционное обучение, так как онлайн-занятия не могут заменить традиционной системы. Он поручил руководителям образовательных учреждений республики усилить контроль за соблюдением антиковидных мер.

— Везде должен быть организован контроль на входе. Если человек с температурой или есть какие-то сомнения – мы их отправляем обратно. У нас 400-450 человек в день не проходят фильтр в школах. Все ответственные структуры должны строго следить за этим, — отметил Рустам Минниханов.