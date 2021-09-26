Рустам Минниханов поручил школам и вузам республики усилить контроль за соблюдением антиковидных мер

На входе в образовательное учреждение должна быть организована термометрия. Фото: president.tatarstan.ru

Президент Татарстана Рустам Минниханов заявил, что в республике нельзя допустить перевода школьников и студентов на дистанционное обучение, так как онлайн-занятия не могут заменить традиционной системы. Он поручил руководителям образовательных учреждений республики усилить контроль за соблюдением антиковидных мер.

— Везде должен быть организован контроль на входе. Если человек с температурой или есть какие-то сомнения – мы их отправляем обратно. У нас 400-450 человек в день не проходят фильтр в школах. Все ответственные структуры должны строго следить за этим, — отметил Рустам Минниханов.