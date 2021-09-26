В Пестречинском районе ушедшего за грибами мужчину нашли застрявшим в заборе

Оказалось, что мужчина страдает провалами в памяти. Фото: МЧС Татарстана

В Пестречинском районе спасатели нашли потерявшегося мужчину застрявшим в заборе. Он ушел в лес за грибами, не взяв с собой телефон. Тревогу забили родные мужчины, которые сообщили о произошедшем в службы спасения. Они также рассказали, что грибник страдает провалами в памяти.

Мужчину нашли спустя несколько часов застрявшим в заборе. Он висел на высоте 1,5 - 2 метра от земли. Его нога застряла между двух бетонных блоков. С помощью специального инструмента спасатели разжали бетонные плиты, чтобы освободить заблокированную ногу мужчины.