В Йошкар-Оле будет реконструирована спортивная площадка в микрорайоне «Дубки»

Объект для преображения был выбран путем голосования граждан Фото: Андрей АБРАМОВ

В Йошкар-Оле планируют обновить и благоустроить спортивную площадку за Дворцом культуры Российской Армии в микрорайоне «Дубки». Объект для преображения был выбран путем голосования граждан. Сообщает пресс-служба городской администрации.

Территория спортплощадки расположена между школой №6 и многоквартирными домами №31а и №25а на улице Мира.

На указанном участке проведут реконструкцию покрытия существующих тротуаров, уложат новое асфальтовое покрытие, проведут работы по озеленению и отремонтируют трибуны. Также здесь установят детскую площадку, полосу препятствий, площадки для настольного тенниса, волейбола и воркаута. На территории планируется и строительство многофункциональной площадки, которая в зимнее время может использоваться как каток, а в летнее – как баскетбольная площадка.