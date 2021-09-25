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Общество25 сентября 2021 20:11

В Йошкар-Оле будет реконструирована спортивная площадка в микрорайоне «Дубки»

Территорию за Дворцом культуры Российской Армии преобразят в следующем году
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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Объект для преображения был выбран путем голосования граждан

Объект для преображения был выбран путем голосования граждан

Фото: Андрей АБРАМОВ

В Йошкар-Оле планируют обновить и благоустроить спортивную площадку за Дворцом культуры Российской Армии в микрорайоне «Дубки». Объект для преображения был выбран путем голосования граждан. Сообщает пресс-служба городской администрации.

Территория спортплощадки расположена между школой №6 и многоквартирными домами №31а и №25а на улице Мира.

На указанном участке проведут реконструкцию покрытия существующих тротуаров, уложат новое асфальтовое покрытие, проведут работы по озеленению и отремонтируют трибуны. Также здесь установят детскую площадку, полосу препятствий, площадки для настольного тенниса, волейбола и воркаута. На территории планируется и строительство многофункциональной площадки, которая в зимнее время может использоваться как каток, а в летнее – как баскетбольная площадка.