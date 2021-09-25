В Ульяновске развернули сельскохозяйственную ярмарку на 200 торговых машин

На ярмарку прибыло 200 машин для торговли из 15 муниципалитетов региона. Фото: ulmeria.ru

25 сентября в Засвияжском районе Ульяновска прошла масштабная ярмарка. Под контролем соблюдения антиковидных мер ее организовали на улице Октябрьская, рядом с торговым центром «Звезда». Сообщает пресс-служба городской администрации.

На ярмарку прибыло 200 машин для торговли из 15 муниципалитетов региона. Свою продукцию предлагали предприниматели и фермерские хозяйства, производители сельхозтоваров, а также предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности.

В широком ассортименте была представлена мясная, молочная, а также овощная продукция, яйца, сахар, мёд и крупы, рыба, масло, сыры, картофель. Их качество контролировалось Центром ветеринарии и безопасности продовольствия. На площадке ярмарки работали волонтеры и «социальное такси» для помощи пенсионерам и гражданам с ограниченными возможностями здоровья.

На месте было организовано дежурство бригады скорой помощи, сотрудников полиции и народной дружины.