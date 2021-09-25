Глава Чувашии поручил ужесточить антиковидные меры

Мобильным группам глава Чувашии поручил ужесточить контроль за нарушениями антиковидных мер, вплоть до назначения ответных мер наказания Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава Чувашии Олег Николаев поручил ввести дополнительные ограничения из-за роста заболеваемости в регионе. Соответствующие распоряжения он дал на очередном заседании оперштаба республики. Сообщает пресс-служба правительства Чувашии.

В частности, Николаев приказал отменить все запланированные культурно-массовые мероприятия и не давать разрешений на проведение новых.

Мобильным группам глава Чувашии поручил ужесточить контроль за нарушениями антиковидных мер, вплоть до назначения соответствующих мер наказания. По мнению Олега Николаева, страх населения утерян, раз одни лишь разъяснительные беседы не действуют.

Минцифре поручено доработать систему пропуска людей в учреждения культуры и заведения общепита по QR-кодам, либо по справкам, подтверждающим, что человек переболел в последние полгода.

Также рассматривается вопрос введения ограничений в отношении предприятий потребительского рынка, где вакцинированы менее 50% сотрудников.

Итоговое решение по всем вопросам будет принято в рамках следующего заседания оперштаба Чувашии.