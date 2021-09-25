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Общество25 сентября 2021 16:52

Власти Ульяновска демонтировали пять незаконно установленных объектов

Для сноса были привлечены подрядчики
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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Демонтаж производился в присутствии сотрудников полиции. Фото: ulmeria.ru

Демонтаж производился в присутствии сотрудников полиции. Фото: ulmeria.ru

В Ульяновске снесли пять незаконно установленных объектов. Демонтажу подлежали металлические гаражи на улице Краснопролетарская. Для сноса власти города привлекли подрядную организацию. Сообщает пресс-служба городской администрации.

Объекты были самовольно размещены на земельном участке муниципалитета, непосредственно рядом с детсадом. Предварительно власти города оповестили владельцев строений о проведении работ. Демонтаж производился в присутствии сотрудников полиции.

Работы по сносу самовольно установленных объектов будут продолжены.