Власти Ульяновска демонтировали пять незаконно установленных объектов

Демонтаж производился в присутствии сотрудников полиции. Фото: ulmeria.ru

В Ульяновске снесли пять незаконно установленных объектов. Демонтажу подлежали металлические гаражи на улице Краснопролетарская. Для сноса власти города привлекли подрядную организацию. Сообщает пресс-служба городской администрации.

Объекты были самовольно размещены на земельном участке муниципалитета, непосредственно рядом с детсадом. Предварительно власти города оповестили владельцев строений о проведении работ. Демонтаж производился в присутствии сотрудников полиции.

Работы по сносу самовольно установленных объектов будут продолжены.