В Марий Эл 65-летний пешеход умер от тройного удара машин на трассе

ДТП произошло на 74 километре автодороги «Йошкар-Ола-Зеленодольск» Фото: Алексей БУЛАТОВ

24 сентября в Марий Эл 65-летний пешеход оказался под колесами трех транспортных средств. Он переходил дорогу в неустановленном месте, в зоне видимости пешеходного перехода, где его сбил водитель машины ЧАЙКА-СЕРВИС 4784 R8. От удара мужчина отлетел и его повторно сбил автобус HIGER, затем автомобиль Kia. Сообщает пресс-служба МВД Марий Эл.

ДТП произошло на 74 километре автодороги «Йошкар-Ола-Зеленодольск». Пешеход не дождался скорой помощи, полученные травмы оказались несовместимы с жизнью.

Обстоятельства случившегося выясняются.