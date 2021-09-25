В Татарстане зафиксировано 60 новых случаев COVID-19

В стационар больницы госпитализировали 24 человека, 36 получают лечение на дому Фото: Олег ЗОЛОТО

За минувшие сутки в Татарстане выявлено еще 60 случаев коронавирусной инфекции. Один случай является завозным, 59 – контактные. Результаты подтверждены, все случаи протекают под медицинским наблюдением.

В стационар больницы госпитализировали 24 человека, 36 получают лечение на дому.

В настоящее время в Татарстане зарегистрировано 26 758 случаев заражения. Выздоровело за весь период 23 098 человек, в том числе 39 – за минувшие сутки.