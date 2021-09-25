Нехватка персонала на транспортных предприятиях Казани составляет почти 1,4 тысячи сотрудников

Совершенствование работы общественного транспорта влечет за собой потребность в новых сотрудниках. Фото: kzn.ru

В Казани не хватает 1399 водителей и кондукторов для работы в транспортных предприятиях города. Особенно сильно дефицит сказывается на 19 городских автобусных маршрутах. Сообщает пресс-служба мэрии города.

В данный список попали маршруты №1, №2, №5, №10, №30, №33, №36, №46, №49, а также №53, №55, №62, №63, №68, №71, №72, №77, №90 и №91.

Исходя из пожеланий пассажиров, общественный транспорт совершенствуется, в частности, добавляются дополнительные автобусы на маршруты, меняется график движения или увеличивается время работы. Однако это влечет за собой потребность в новых сотрудниках, которых сегодня ищут транспортные предприятия.

Помимо этого, в следующем году каждый автобус оснастят тахографом, что изменит порядок труда и отдыха работников транспортной сферы. Потребуется нанять еще по одному водителю на каждую единицу транспорта.

Автотранспортные предприятия Казани готовы предоставить новым сотрудникам все условия для комфортной работы. Так, трудоустроиться в транспортной организации могут жители и других городов и районов. Руководство предприятий обеспечивает оптимальный график работы, соцпакет, вахту до места работы и обратно, также при необходимости предоставляется общежитие.