Камская транспортная прокуратура проверила случай с пилотом, незаконно летавшим над Нижнекамском

Пилот не получил разрешение разрешение на полет в территориальном центре организации воздушного движения Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Татарстане выявлен случай нарушения воздушного пространства. Пилот легкомоторного самолета летал над нефтеперерабатывающим заводом в Нижнекамске. Сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

Полет был совершен еще 23 августа текущего года. Пилот из Волгодонска управлял воздушным судном «X32 Кречет». Самолет был арендован для десикации посадок подсолнечника. Однако предварительно не было получено разрешение на полет в территориальном центре организации воздушного движения.

24 сентября прокурор вынес в отношении пилота постановление об административном правонарушении. Материалы дела направили на рассмотрение в структурное подразделение федеральной службы по надзору в сфере транспорта в ПФО.