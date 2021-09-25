В этом году бабье лето в Татарстане будет коротким

Бабье лето в Татарстане продлится все 4-5 дней Фото: Евгения ГУСЕВА

В Татарстане в середине следующей недели прогнозируют погоду, характерную для бабьего лета. Профессор Института экологии и природопользования КФУ Юрий Переведенцев заявил, что оно будет коротким и не очень жарким. Сообщает пресс-служба вуза.

Эксперт также отметил, что холодный и дождливый сентябрь еще удивит низкими температурами. Так, ночью 27 сентября ожидается резкое похолодание. Территория республики будет находиться под влиянием гребня антициклона, то есть атмосферное давление повысится. Однако температурные показатели не будут превышать климатическую норму.

Уже с 29 сентября обещают золотую пору на четыре-пять дней. В этот день в Татарстане прогнозируют солнечную погоду, без осадков. Днем температура воздуха может достигать до +10 градусов, в ночное время – +3. А 30 сентября ожидается +12 градусов тепла.