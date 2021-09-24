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Здоровье24 сентября 2021 18:39

В Чувашии билеты в кино и театры смогут купить только вакцинированные от коронавируса

Для этого им будет необходимо предъявить QR-код
Инзиля ШАКИРОВА
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Для покупки потребуют предъявить QR-код, подтверждающий прохождение вакцинации.

Для покупки потребуют предъявить QR-код, подтверждающий прохождение вакцинации.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Чувашии введены новые меры, направленные на предотвращение распространения коронавирусной инфекции. Так, с 24 сентября в регионе запрещено проводить любые культурно-массовые и публичные мероприятия, где собирается большое количество людей.

Также посещать кино и театры смогут только вакцинированные граждане, имеющие при себе QR-код, подтверждающий наличие прививки. Всем жителям региона без QR-кода, успевшим купить билеты на культурные мероприятия на ближайшие даты, вернут деньги.