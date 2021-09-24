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Общество24 сентября 2021 19:32

14 ноября в Казани пройдет Географический диктант

Каждый желающий сможет написать его как очно, так и онлайн
Инзиля ШАКИРОВА
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Геодиктант-2021 будет составлен в четырёх вариантах, в каждый из которых войдёт 40 вопросов.

Геодиктант-2021 будет составлен в четырёх вариантах, в каждый из которых войдёт 40 вопросов.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

14 октября 2021 года по всей России пройдет Географический диктант. Его напишут и в Казани — сейчас организаторы формируют список площадок, на которых можно будет принять участие в мероприятии.

В Интернете диктант можно будет написать в течение 10 дней — он пройдет с 14:00 14 ноября до 14:00 24 ноября по московскому времени. Так каждый желающий сможет проверить свои знания.

Геодиктант-2021 будет составлен в четырёх вариантах, в каждый из которых войдёт 40 вопросов, разделённых на две части. Первая часть базового уровня из 10 вопросов — «географический ликбез» на основе общеизвестных фактов из географии. Вторая часть из 30 вопросов потребует применить образное мышление, логику и эрудицию.