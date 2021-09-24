14 ноября в Казани пройдет Географический диктант

Геодиктант-2021 будет составлен в четырёх вариантах, в каждый из которых войдёт 40 вопросов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

14 октября 2021 года по всей России пройдет Географический диктант. Его напишут и в Казани — сейчас организаторы формируют список площадок, на которых можно будет принять участие в мероприятии.

В Интернете диктант можно будет написать в течение 10 дней — он пройдет с 14:00 14 ноября до 14:00 24 ноября по московскому времени. Так каждый желающий сможет проверить свои знания.

Геодиктант-2021 будет составлен в четырёх вариантах, в каждый из которых войдёт 40 вопросов, разделённых на две части. Первая часть базового уровня из 10 вопросов — «географический ликбез» на основе общеизвестных фактов из географии. Вторая часть из 30 вопросов потребует применить образное мышление, логику и эрудицию.