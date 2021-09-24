Татарстан в нижней палате парламента будут представлять 8 списочников от «Единой России» и один от КПРФ

Список представителей республики в ГД:

президент Рустам Минниханов (ЕР)

Айрат Фаррахов (ЕР)

Татьяна Ларионова (ЕР)

Айдар Метшин (ЕР)

Максим Топилин (ЕР)

Руслан Гаджиев (ЕР)

Ирек Богуславский (ЕР)

Артем Прокофьев (КПРФ)

Скорее всего мандат Минниханова получит глава Высокогорского района Рустам Калимуллин (ЕР), считает Telegram-канал «Итиль».

От одномандатных округов будут только представители ЕР:

директор ГК «СМУ-88» Илья Вольфсон,

депутаты Госдумы VII созыва - Ильдар Гильмутдинов, Олег Морозов и Альфия Когогина,

замгендиректора «Татнефти» Азат Ягафаров,

директор УК «Уютный дом» Марат Нуриев.