Тренер «Рубина» Леонид Слуцкий присоединился к «Неделе безопасности дорожного движения»

Слуцкий призвал всех участников движения соблюдать ПДД. Фото: ФК «Рубин»

Главный тренер казанской футбольной команды «Рубин» Леонид Слуцкий стал участником «Недели безопасности дорожного движения». Он призвал всех участников дорожного движения быть внимательными и осторожными на дорогах, а самое главное - соблюдать ПДД.

«Неделя безопастности дорожного движения» проходит на территории всей страны. К акции присоединяются известные политики, спортсмены и звезды. Целью акции является профилактика ДТП с участием детей.