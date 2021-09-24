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Спорт24 сентября 2021 17:54

Тренер «Рубина» Леонид Слуцкий присоединился к «Неделе безопасности дорожного движения»

Он попросил всех быть внимательнее на дорогах
Инзиля ШАКИРОВА
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Слуцкий призвал всех участников движения соблюдать ПДД. Фото: ФК «Рубин»

Слуцкий призвал всех участников движения соблюдать ПДД. Фото: ФК «Рубин»

Главный тренер казанской футбольной команды «Рубин» Леонид Слуцкий стал участником «Недели безопасности дорожного движения». Он призвал всех участников дорожного движения быть внимательными и осторожными на дорогах, а самое главное - соблюдать ПДД.

«Неделя безопастности дорожного движения» проходит на территории всей страны. К акции присоединяются известные политики, спортсмены и звезды. Целью акции является профилактика ДТП с участием детей.