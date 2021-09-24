«Нижнекамскнефтехим» пополняет популяцию ценных видов рыбы

Фото: предоставлено пресс-службой

Пятнадцать тысяч штук мальков стерляди выпустили специалисты управления экологической безопасности ПАО «Нижнекамскнефтехим» в Куйбышевское водохранилище. Акция прошла в акватории близ села Бетьки Тукаевского района. Именно сюда из рыбоводного центра с помощью специального транспорта, оборудование которого позволяет поддерживать в контейнерах необходимые условия для жизнеобеспечения рыбы, были доставлены мальки стерляди. Это только первый этап работы. Всего в 2021 году планируется выпустить 125 616 штук стерляди (это более четырех тонн рыбоводной продукции). ПАО «Нижнекамскнефтехим» является одним из самых крупных водопользователей по РТ.

Процедуру выпуска молоди контролировали специалисты управления экологической безопасности компании совместно с представителями Средневолжского территориального управления Росрыболовства. Комиссия подтвердила удовлетворительное состояние мальков перед выпуском и соблюдение всех требований к условиям его проведения.

Фото: предоставлено пресс-службой

Экологическое компенсационное мероприятие по искусственному воспроизводству водных биологических ресурсов проходит в рамках корпоративной программы по сохранению биологического разнообразия в местах присутствия объектов ПАО «Нижнекамскнефтехим». Речь идет о водозаборе, который находится на балансе предприятия. Он расположен в поселке Красный Ключ и предназначен для забора воды для технических нужд «Нижнекамскнефтехима», а также обеспечения хозпитьевой водой жителей Нижнекамска. Водозабор имеет эффективное рыбозащитное устройство, позволяющее минимизировать вред биоресурсам, но не исключает вероятность попадания личинок и молоди рыб в водозаборное устройство.

В связи с этим восполнение биоресурсов для «Нижнекамскнефтехима» является важной составляющей природоохранных мероприятий, проводимых на предприятии. Количество выпускаемой рыбы зависит от объемов забранной воды из водоема. Второй этап выпуска мальков состоится в октябре.

СПРАВКА

ПАО «Нижнекамскнефтехим» - одна из крупнейших нефтехимических компаний в Восточной Европе, занимает ведущие позиции среди отечественных производителей синтетических каучуков, пластиков и этилена. Входит в Группу компаний «ТАИФ». Компания основана в 1967 г., основные производственные мощности расположены в г. Нижнекамске, Республика Татарстан. В номенклатуре выпускаемой продукции более 120 наименований. Продукция акционерного общества экспортируется в 50 стран Европы, Америки и Юго-Восточной Азии. Доля экспорта в общем объеме продукции составляет около 50%.