В центре Казани гостиницу выставили на продажу за 762 миллиона рублей

Такие деньги просят за здание, которое находится в 100 метрах от Казанского Кремля. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В центре Казани на продажу выставили гостиницу, расположенную по даресу: улица Карла Маркса, 6. Стартовая цена на аукционе равна 762 миллионам рублей. Сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные анализа закупок «Интерфакс-Маркер» (ранее — «СПАРК-Маркетинг»).

Отметим из-за банкротства владельца гостиница приостановила свою работу в конце 2016 года, а в начале 2017-го снова стала принимать постояльцев.

Гостиница классифицируется как четырехзвездочная. Она расположена в 100 метрах от Казанского Кремля. Здание в шесть этажей с учетом подземного занимает площадь 7 тысяч квадратных метров. Также в лот аукциона вошло движимое имущество гостиницы и земельный участок площадью 1,8 тысяч квадратных метров.