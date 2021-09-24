Лучший пожарный России 2021 живет в Татарстане

Пожарные и начальники караулов проходили полосу препятствий, надев спецодежду. Фото: пресс-служба МЧС Татарстана

Пожарный-спасатель МЧС Альметьевска Владимир Кожеманов стал абсолютным победителем Всероссийского смотр-конкурса МЧС России в Подольске и получил звание «Лучший пожарный 2021». Его коллега – начальник караула МЧС Альметьевска, Денис Леонтьев занял третье место в финале конкурса на звание «Лучший начальник караула». Сообщает пресс-служба МЧС Татарстана.

Владимир Кожеманов. Фото: МЧС Татарстана

Денис Леонтьев. Фото: МЧС Татарстана

На первых этапах смотр-конкурса проверяли теоретические знания участников и их физподготовку. Далее пожарные и начальники караулов проходили полосу препятствий, надев спецодежду. Они выполняли задания с элементами кроссфита, на поражение мишени из пожарного ствола, вскрытие двери бензорезом, спасение условного пострадавшего и рывок на третий этаж учебной башни. Начальники караулов дополнительно решали тактические задачи по теоретическому тушению пожаров и спасению людей.